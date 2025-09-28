預售屋冷颼颼》全台前7月買氣暴減73％ 將創最冷一年

今年前7月全台預售屋賣掉2.56萬戶、銷售總額約5328億元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕今年已可先行判定為預售屋買氣的最冷一年，尤其前7月全台預售屋只賣掉2.56萬戶、銷售總額僅5328億元，相較去年同期分別萎縮73%、69%，且7月整個月全台預售屋賣不到2700戶，也就是全台平均一天賣不到100戶、創預售屋揭露以來單月新低。

房產業者指出，若以冷清買氣持續下去，推估全年預售屋恐賣不到4.5萬戶，甚至全年預售屋銷售總額很大機率低於1兆元。

根據信義房屋彙整全台、六都加新竹縣市的預售屋揭露戶數與銷售金額，今年前7月，新竹縣市預售屋累積銷售戶數竟然還不到1千戶、僅927戶，尤其5至7月，已連續三個月、單月賣不到100戶。至於，六都前7月預售屋銷售戶數，沒有一個都會區超過6千戶，對比去年同期，新北市、桃園市、台中市以及高雄市動輒1.2萬戶以上，台中市更貼近2萬戶，顯示今年整體預售屋買氣相當冷清。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年上半年預售買氣呈現爆棚，幾乎是一年可創造兩年的銷售額，甚至瀰漫「不買會更貴」的氛圍，但在政策引導下房市直接降溫，現在民眾比較關注的議題是房價是否會鬆動，因此，除非預售建案有特殊賣點，普遍買氣偏向低迷。

今年民眾關注房價何時大幅鬆動

今年預售屋買氣低迷，高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛認為，主要是受到2023年「平均地權條例」修法禁止預售屋轉售，直接鎖住投資客短期買賣獲利的途徑，再加上央行祭出第七波選擇性信用管制，整個房市只有首購族所受到衝擊較小，再加上銀行自主管控房貸，讓已上車、欲上車、計畫下車的購屋民眾均面臨資金斷鏈的恐慌，以致原本價量表現狂熱但脆弱的買盤近乎崩盤。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，全台今年每一個月的預售屋揭露件數不是貼近單月新低，就是創單月最低，顯示整體交易量呈現窒息，也反映央行抑制房市炒作目的已經達標，預料今年到年底前預售屋買氣都沒有大幅回升的可能。

