台灣形象展今年最終場落幕 貿協黃志芳：印度是台商重要根據地

黃志芳建議，台灣業者應採「因地制宜」策略，避免貿然全面進軍印度市場，宜先聚焦特定區域與產業。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕外貿協會今年最後一場台灣形象展舉辦於印度首都新德里，董事長黃志芳指出，在全球政經局勢快速變動下，美中競爭加劇、地緣政治不確定性升高，供應鏈瓶頸與能源轉型壓力同時存在，促使各國企業重新檢視經營模式。對台灣而言，避免過度依賴單一市場、加強分散布局，是保持韌性的必要之舉，而印度仍然是繼東協之後的重要新根據地。

黃志芳分析，近年來供應鏈「短鏈化」與「區域化」的趨勢愈發明顯，印度憑藉龐大人口紅利與政策誘因，成為全球製造業新興的戰略重心。印度政府積極推動基礎建設升級與數位轉型，並透過「在印度製造」（Make in India）與「生產力激勵補助」（PLI）等政策，提升工業在 GDP 的比重，創造就業並吸引外資，朝「世界製造基地」邁進。他強調，這些政策吸引台灣電子製造與 IC 設計業者加碼投資，不僅看重政策紅利，也看好印度的人才資源與創新能量。

從現況來看，南印度的泰米爾納度邦已成為該國電子產品出口重鎮，吸引蘋果等國際品牌深化供應體系，台灣零組件與系統廠商相繼進駐，逐步形成「台印共建新供應鏈」的格局。黃志芳指出，2024年台灣對印度出口金額達78.9億美元，年增率高達31.3%；今年前8月出口額達59.7億美元，較同期成長15.7%，其中半導體相關產品增幅尤為顯著。他認為，除電子產業外，能源、智慧製造、生技醫療與綠色交通等領域，都是台印合作可望拓展的方向。

針對美國自8月22日起對部分印度商品加徵 50%關稅的挑戰，黃志芳直言，短期確實會對在印度設廠的台灣業者造成壓力，部分產品可能面臨產能調整與出口轉單問題。但他同時指出，這也可能帶來轉機：美國進口商需尋找替代來源，部分台灣廠商或因此受惠，形成「轉單效應」。更重要的是，電子製造相關產品未在加徵清單內，台灣業者仍能發揮「Taiwan+India」的雙重布局優勢，展現供應鏈韌性。

黃志芳強調，印度現在已超越日本，躍升為全球第四大經濟體，以14億人口紅利支撐社會高速成長，長期潛力不容忽視，即便短期承受國際關稅挑戰，印度透過新稅制（GST）大幅降低數百項民生用品消費稅，勢必刺激內需，加上市場多元化布局的推進，有利於進一步吸引外資。對台灣企業而言，這正是貼近內需、減少對單一出口市場依賴的契機。

在面對中國、日本、韓國與歐美業者激烈競爭時，黃志芳指出，印度市場已逐步由「價格導向」轉向「品質導向」，台灣正好具備切入優勢。與中國相比，台灣更能提供高附加價值與技術密集產品；與歐美日韓相比，台灣的中小企業網絡靈活，能更快滿足印度瞬息萬變的需求，包括半導體、電子零組件、綠能電動車、醫療與智慧健康，以及精密機械與智慧自動化，都是雙方最具互補性的領域。

針對語言、文化與法規差異帶來的挑戰，黃志芳建議，台灣業者應採「因地制宜」策略，避免貿然全面進軍，宜先聚焦特定區域與產業，再逐步擴展。外貿協會已在新德里、孟買、清奈與加爾各答設有據點，並透過拓銷團與買主邀訪，協助業者獲取第一手市場資訊，減少在地落差。

黃志芳最後提到，拓展印度市場要有長期蹲點深耕的準備。台灣企業若能展現穩定可靠的合作角色，結合在地合作與台灣技術優勢，不僅能因應國際挑戰，更能把握印度崛起帶來的世代機會。

