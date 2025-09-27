烏軍無人機連轟俄國能源設施！國際油價急漲

國際油價週五（26日）上漲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於烏克蘭持續以無人機襲擊俄羅斯能源基礎設施，導致俄國燃料出口減少，國際油價週五（26日）上漲。

美國紐約西德州中級原油期貨收每桶65.72美元，上漲0.74美元，漲幅1.14%。

布蘭特原油期貨收在每桶70.13美元，上漲0.71美元，漲幅1.02%。

Again Capital合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示：「市場持續聚焦俄烏局勢，烏克蘭的無人機攻擊一波接一波，影響開始顯現。」

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）週四（25日）表示，俄國將自即日起對柴油出口實施部分禁令至年底，並延長現有的汽油出口禁令。煉油產能下降已導致俄國多個地區面臨特定油品短缺。

除了烏克蘭的攻擊外，Lipow Oil Associates總裁李波（Andrew Lipow）指出，美國政府的行動也對油價形成支撐。他說：「川普持續向美國盟友施壓，要求減少俄羅斯進口，我們可能會看到印度與土耳其縮減部分俄油進口。」

在供給方面，伊拉克半自治的庫德族地區原油出口預計將於週六（27日）恢復，李波說：「市場將密切關注庫德族產量，看這會為供應增加多少。」

