三星降價搶市！大砍2奈米晶圓價、比台積電便宜約3成

〔財經頻道／綜合報導〕最新消息傳出，三星（Samsung）除了積極推進2奈米製程，也選擇降價搶單，把首代2奈米（SF2）和第二代2奈米（SF2P）價格下調至每片2萬美元（約61.57萬元新台幣），比台積電傳聞中的每片晶圓報價3萬美元（約92.35萬元新台幣）價格，整整低了約3成。

全球最先進的晶片產能目前幾乎全面滿載，高科技公司如輝達（Nvidia）都難以獲得足夠供應以滿足需求。雖然晶片市場處於賣方優勢，晶圓代工廠之間仍存在一定程度的競爭。

《DigiTimes》報導指出，三星晶圓廠過去在價格競爭方面有豐富經驗。有鑑於台積電目前及未來的晶圓廠產能均已滿載，並要求對應的高價，三星每片2萬美元的報價，對無法或不願支付台積電報價的客戶來說，無疑具有一定程度的吸引力。

美國科技媒體《Tom's Hardware》報導指出，此舉對三星來說頗具挑戰性，但或許是必要的，以避免2奈米產能閒置，並確保部分投資回報。

不過情況並非全然悲觀，三星最近與特斯拉（Tesla）簽下價值 165 億美元（約5079億元新台幣）的合約，生產電動車廠的 AI6 晶片。值得注意的是，這批晶片將在三星的美國德州廠生產，此舉可謂一舉兩得，特斯拉的需求和協助，有望幫助三星提升良率。

但報導提到，台積電大概仍不太擔心，因為台積電 2 奈米產能占比，遠遠超過競爭對手，據傳已為其2奈米晶圓廠簽下 15 家大客戶，包括英特爾（Intel）、超微（AMD）、聯發科以及長期合作夥伴輝達。

