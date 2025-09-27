近20萬輛BMW恐自燃！美緊急召回：X3、X4和330i等都中標

NHTSA週五（26日）針對近20萬輛BMW汽車發出召回公告。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）週五（26日）針對近20萬輛寶馬（BMW）汽車發出召回公告，涉及2019年至2022年生產的230i、330i、430i、530i、X3、X4和Z4等多款車型，背後因素是引擎啟動繼電器可能因腐蝕而過熱並短路，恐有起火風險。

此次召回涉及約19萬6355輛BMW，還有1469輛由BMW代工生產的Toyota Supra。NHTSA表示：「車主在完成修理之前，應將車輛停放在戶外，並遠離建築物。」指出無論車輛停放或行駛中，都可能產生火災風險。

根據公告，此次召回車型包括：2019-2022年款 BMW Z4、2019-2021年款 BMW 330i、2020-2022年款 BMW X3、2020-2022年款 BMW X4、2020-2022年款 BMW 530i、2021-2022年款 BMW 430i（標準版與敞篷版）、2022年款 BMW 230i，以及2020-2022年款 Toyota Supra。

公告指出，若車主不確定自己的車輛是否受到影響，可從11月14日起到NHTSA官網輸入車輛識別號碼（VIN）查詢。

美媒《CNN》就此事詢問了BMW，BMW沒有立即回應評論請求。

報導提到，並非BMW首次遭遇車輛起火問題。 BMW在2018年於南韓發生一系列引擎起火自燃事故，在1年內就有50輛BMW起火，因此被南韓政府罰款1000萬美元。南韓國土交通部調查發現，BMW曾試圖隱匿問題並延遲召回17.2萬輛受影響車輛。

