鴻海驚爆在中國違規一籮筐！外媒直闖鄭州廠訪內幕、鴻海回應了

「中國勞工觀察」稱鴻海中國鄭州廠工人面臨嚴峻工作條件，鴻海對此回應，公司把員工的健康安全放在首位。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕有勞權團體發布報告指稱，鴻海（2317）中國鄭州工廠的工作條件惡劣，他們長時間加班且薪資被拖欠，其他問題包括剋扣工資、過度加班、歧視以及強迫學生身分的派遣工上夜班，鴻海回應，公司不容忍歧視，且將員工的健康和安全放在首位。

根據《金融時報》報導，非營利組織「中國勞工觀察」（China Labor Watch）今年對鄭州工廠進行了為期6個月的調查，派臥底工人進入工廠對員工進行了100多次訪談。

請繼續往下閱讀...

中國勞工觀察報告揭露，全力趕工製造最新iPhone手機生產的3月至9月期間，發現鄭州廠一系列勞工權利問題，包括富士康僱用了15萬至20萬名工人，其中派遣工佔總員工人數的50%以上，超過中國法定上限的5倍。

報告並表示，派遣工和學生工通常無法享有社會保險、帶薪病假或產假，且報告還直指，富士康在僱用某些少數族裔和孕婦方面存在系統性歧視。直到本月，勞工仍被要求在健康檢查時接受X光檢測，「中國勞工觀察」表示這實際上使孕婦無法申請工作。

《金融時報》實際前往鄭州當地，採訪富士康工廠門外的工人，幾名富士康簽約勞務仲介的員工。許多接受採訪的工人說，與其他當地製造商相比，富士康的條件更為優厚，例如有空調、熱水、娛樂設施和食堂補助。

報導指出，中國經濟衰退、青年失業率上升，縮小了求職者的選擇範圍。1名23歲的漢語教師培訓生表示，她已經在富士康工作了兩個月，「如果我找不到其他工作，我可能會回來。」

兩位接受採訪的人士則表示，富士康的招聘平台，拒絕了來自非河南本地少數民族的申請，其中包括維吾爾族、藏族和回族。一位直接了解該系統的人士表示：「富士康沒有明確禁止少數族裔的政策，但如果你在他們的招聘應用程式上提交申請，就會被拒絕。」

富士康鄭州廠，是蘋果供應鏈關鍵地之一，但報導指出，該工廠因新冠疫情封鎖期間的騷動，以及長期以來對工資和工作條件的不滿等問題而屢遭關注。

報告發現，過度加班是鄭州廠普遍存在的問題，「大多數工人每週工作60至75小時，遠高於中國法定最高工作時間，以及蘋果公司設定的每週60小時上限」。報告還稱，富士康刻意將薪資分為兩期支付，第2部分薪資保留到下月月底發放，導致部分派遣工如果在每月25日前辭職，將無法獲得剩餘的45至50天工資。

本月iPhone 17發布，因此在此之前工廠急忙趕工， 4800元至9800元人民幣（約新台幣2萬元至4.1萬元）的簽約獎金，成為吸引臨時工的一大因素。據悉，在中國河南，派遣工的每月最低薪資約為2100元人民幣（約新台幣8966元）。

大多數派遣工的時薪介於人民幣25元至28元（約新台幣106元至119元）之間，但有些人卻低至人民幣12元（約新台幣51元），這視個人經驗而定。許多員工表示，他們經常加班來提高時薪。

1名在鄭州廠工作1個多月的工人，告訴英國《金融時報》，她通常每天加班兩個半小時，每週工作6到7天，並稱：「有些經理態度不好」、「我們努力工作，但他們卻不斷地逼迫我們、壓榨我們。」

鴻海對此回應說，公司不容忍歧視，且將員工的健康和安全放在首位，歡迎與所有利益相關者進行建設性對話，並願意分享改進措施及進展。

蘋果公司則表示，在得知中國勞工觀察的調查結果後，公司團隊已到現場並立即展開調查，蘋果「堅守最高標準的勞工、人權、環境和道德規範」。

