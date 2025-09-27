台積電去年電力消耗255億度占全國9％ 綠電佈局加速

台積電去年用電約佔全台9%。（路透）

〔記者林菁樺／台北報導〕台積電是台灣護國神山，但先進製程同時也是耗電巨獸。根據台積電最新永續報告書，揭露2024年包括綠能在內的電力消耗總量達255.5億度，若對照去年全國消費電力總量2838.2億度，占比達到9%。

全國電力消費包括台電系統的總售電量，也包括能源部門的自用電量、其他自用發電設備的自用電量，2022、2023年因疫情影響經濟活動、產能利用率下降，連續兩年衰退。不過，台積電上演一個人的武林，電力消耗總量2022年突破兩百億度後，從未受到疫情等因素干擾，不僅沒衰退，還獨自成長。

請繼續往下閱讀...

2024年因AI浪潮席捲，帶動半導體產業需求，全台總電力消費量回到2838.2億度歷史新高；台積電單一公司的電力消耗總量也來到新高、255.5億度，其中非綠能219.4億度、綠能來到36.1億度，台積電也占全台電力總耗電量9%，比重不斷上升。

台積電已訂出中長期使用綠電目標，2030年綠電占比60%，2040年達到100%使用綠能。根據報告，台積電至去年底使用綠電比例也來到14.1%，累計簽訂4.4GW再生能源契約，對比來看已超越全台離岸風電目前併網總量，顯示其積極布局綠電供應；同時，自今年起也將首次直接使用台灣離岸風電，成為國內風電轉供給私人企業的首例。

為提高綠電使用效率，台積電參與經濟部、台電推出的「綠電分配沙盒計畫」。過去再生能源轉供必須在合約上固定載明各廠區的再生能源裝置容量，限制彈性；但在「沙盒」機制下，台積電全台各廠區被視為同一大用戶，可將購買的綠電集中管理、依需求自由分配至各廠區。這不僅提升綠電使用效率，也讓台積電在邁向更高綠電占比的目標上更有彈性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法