中客超愛日本！「自由行大軍」衝近9成 這些地方城市成新寵

中國遊客造訪日本，從過去的團體旅遊轉向現在的自由行，呈現和過去不同的旅行型態。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國的「十一黃金週」長假將於10月1日展開，不少中國人會趁此機會出國旅行。根據Airbnb公布的搜尋排名顯示，日本在海外旅遊熱門排行榜中奪下首位，而福岡、伊豆等日本地方城市的人氣上升趨勢特別明顯，中客也從團體旅遊轉向自由行，呈現和過去不同的旅行型態。

日本媒體《東洋經濟》報導，Airbnb在9月公布的調查發現，日本是中國「十一黃金週」搜尋排名中的首位，其次依序為義大利、法國、西班牙、紐西蘭。另據日本觀光廳2025年4至6月的入境消費動向速報顯示，中客「首次來日者」僅占43.4%，已低於一半；反倒是造訪日本4次以上的旅客突破3成，且超過3成的回頭客在上次訪日不到1年內就再度回訪日本。

請繼續往下閱讀...

此外，中客訪日的形式也出現變化。2015年團體旅遊占比高達42.9%，但在2025年4至6月僅剩11%，等於近9成為自由行，且「獨旅」的比例也明顯上升，來到26.9%。這背後原因之一，是可多次入境的多次簽證更加普及。

這些獨旅回頭客成為訪日中客的主力，也帶動中客對於日本地方的關注度升高。根據中國最大旅遊資訊媒體「馬蜂窩」統計，今年5月中國勞動假連假之前，香川縣栗林公園、和歌山縣與三重縣的熊野古道、鹿兒島縣屋久島、青森縣奧入瀨溪流等景點的資訊瀏覽量大幅增加。

而Airbnb的十一黃金週搜尋排名中，東京、大阪、京都仍居前段班，但福岡的搜尋量成長超過3倍，當地飲食文化受到矚目；東京近郊的伊豆半島因自然景觀與休閒度假體驗受到肯定，搜尋量也翻倍成長。

Booking.com的調查發現，中客海外旅遊的「體驗消費」，呈現兩極化趨勢，一方面是Z世代流行的「彈丸旅行」或「打卡式旅行」，也就是前往熱門景點或話題餐廳拍攝美照後上傳社群；另一方面，也有人偏好花時間細細探索。

這種二極化在訪日旅行中特別明顯。在中國旅遊平台搜尋以富士山為目的地的一日遊行程，可找到多個東京出發、價格僅3000日圓左右的低價產品，這種團體大多為6個人的小團，使用廂型車接送，停留地點幾乎都是免費且在社群上爆紅的景點，例如「富士山麓的Lawson便利店」，或是「富士吉田懷舊商店街」。這些地點都因觀光客過多影響了當地居民生活，而一度登上媒體版面。

另外也有不少中客選擇「慢旅行」，這類人數雖不顯眼但已普及，還有一些中國人是出差順便「一人旅」，這類族群大多希望「去日本人會去的地方」，但因交通與語言限制，會依據社群平台上的資訊鎖定目的地，Booking.com調查顯示，有65%受訪者會參考圖片、影片分享平台「小紅書」的資訊。

報導提到，許多中國自由行的旅客，希望能探訪鮮為人知的魅力景點，這群人通常具備基本英語溝通能力，也不喜歡「放眼望去全是中國人」的觀光地，認為日本地方觀光，應該要積極吸引這些能深入體驗並傳播日本文化的中國自由行客群，並抓住這股新興需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法