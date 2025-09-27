台灣人也成H-1B天價簽證費難民？台籍工程師吐心聲想返台

首次上稿 09-26 22:01

川普政府宣佈將H-1B簽證費用提高到10萬美元，引起不少企業及外籍員工憂心忡忡。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府在19日突然宣布調整簽證規則，只要持H1-B簽證者入境，雇主將被收取10萬美元（約台幣305萬）天價簽證費。有人看到政策變動的消息後，馬上趕著買機票、連夜飛回美國。一名亞馬遜台籍工程師坦言，這件事讓他意識到自己對外在因素的控制力非常有限，目前計劃返台創業，服務全球客戶，賺取與美國相當的收入，「同時享受台灣較低的生活成本和健保」。

《商業內幕》26日報導，來自台灣的黃文興（Wen-Hsing Huang，音譯）現居西雅圖，擔任亞馬遜的軟體開發工程師。他受訪時指出，最初的計劃是持F-1簽證來美國學習，並參與OPT簽證計畫。

OPT簽證是美國發給持有F-1 學生簽證的國際留學生在畢業後或學期結束後，申請的校外臨時工作許可證。OPT允許國際學生畢業後工作一年，如果是STEM專業，則最多可以工作三年，這是國際學生在美國起步的常見途徑。

黃說，自己向父母借了10萬美元（約台幣305萬）到美國留學，他們家境並不富裕。如果畢業後找不到工作，就得在60天內離開，且欠父母10萬美元。因此黃全心投入找一份全職工作，參加了所有能找到的徵才活動，充實程式設計技能和簡歷，且申請了所有可以看到的工作機會。

他回憶，「那段時間我的精神健康狀況非常糟糕，但它給了我很好的生活經驗，讓我了解生活中什麼是我能控制的，什麼是我不能控制的。」畢業後，黃在亞利桑那州的一家半導體公司ASM找到了一份工作。六個月後，也就是2024年9月加入亞馬遜，並且一直在那裡工作至今。

起初，黃一心想留在美國，想拿到綠卡，又非常擔心自己無法留在美國。轉捩點出現在2025年4月，當時有許多關於F-1學生被驅逐出境的消息，黃第二次H-1B抽籤沒中，感覺非常不確定，沒有安全感。

黃強調，在明年的 OPT 到期之前，還有一次申請 H-1B 簽證的機會，但心裡已經接受了離開美國的可能性。他表示，很多人幻想穩定，但世界並不穩定，經濟也不穩定，裁員隨時可能發生，「但我相信AI會取代很多工作，包括軟體產業」。這些因素促使他採取緊急行動，掌控自己的人生。他直言，不想為了這個不確定且虛幻的美國夢，犧牲20多歲的大好青春。

因此，黃決定改變計劃，先繼續在亞馬遜工作一段時間，存點錢，然後回台灣創業。有了互聯網，國界就沒那麼重要了。他說，可以在美國註冊公司，服務全球客戶，賺取與美國相當的收入，同時享受台灣更低的生活成本和更好的醫療保障。

他稱，儘管在美求學及求職的過程充滿挑戰，仍然非常感激在美國度過的時光，除了拿到碩士學位，也累積了在大型科技公司的工作經驗，還學到了人生最重要的功課：韌性，那就是在充滿不確定性的環境中保持正能量以及找到真正的價值。

他也說，離開美國意味著終於可以根據自己的目標而不是簽證限制來做決定，但他不會給別人建議；每個人都有自己的優先考慮，「對我來說，離開美國並非失敗，而是自由」。

