最低工資明年調3.18％ 協商過程曝勞資喊價細節

勞動部長洪申翰宣布，明年月薪調幅3.18%。（記者方賓照攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕明年的最低工資調升金額終於底定，明年月薪調幅3.18%，時薪比照月薪調幅，由190元提高至196元。雖然調幅仍高於3％，但低於勞方原本期待的4％以上，據透露，協商過程中，勞資雙方各自喊價，最後得出「不滿意但可接受」的結果。

月薪2萬9500元、時薪196元究竟是怎麼討論出來的？據與會委員轉述，協商過程中，勞資雙方甚至「10元」、「20元」的喊價，最後在代表公益方的專家學者提出折衷月薪金額，由部長洪申翰協調後拍板。勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，今年是先「確定月薪金額」2萬9500元後，以此金額得出3.18%的調幅，再以此調幅計算時薪196元。

請繼續往下閱讀...

針對資方代表、工總常務理事何語昨日以數據指出，過去18年台灣24產業中，22個產業出口負成長，成為「傾斜式」、「不對稱」發展，二個有如村子裡「大地主」的產業貢獻了大多數的GDP，卻不會以最低工資聘請員工，其他衰退產業卻要一起調薪，認為未來討論最低工資時，應將成長與衰退產業的產值分開計算，才是比較公平的作法。

對此，審議委員、台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆表示，會中的確對此有諸多討論，當產業間的差距愈來愈大，而且變成常態性，就必須正視這個問題，未來可以考慮除了參考單一經濟成長率，也加入其他指標作為輔助，例如納入行業就業人數進行權重調整，依據主計總處公布各產業GDP成長率，進行加權計算，提供審議委員參考。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法