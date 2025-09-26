美連40季居國銀海外最大曝險國 美中差距再寫新高

美國已連續40季蟬聯國銀海外最大曝險國，國銀對美、中曝險差距持續擴大。示意圖。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行公布2025年6月底本國銀行國家風險統計，美國已連續40季蟬聯國銀海外最大曝險國。雖然中國重回第二，但國銀對美、中曝險差距已連續9季逾千億美元，第二季更進一步擴大至1464億美元，再度刷新歷史紀錄。

央行統計顯示，截至6月底，國銀依「直接交易對手基礎」計算的外國債權餘額為6482億美元，較3月底增加5.57%，主要來自對非銀行私人部門債權增加。曝險前十大國家（地區）依序為美國、中國、盧森堡、澳洲、日本、香港、英國、新加坡、法國及越南，合計4780億美元，占整體比重達73.75%。

央行金檢處副處長謝人俊指出，第二季國銀對美曝險增加148.04億美元，其中自有資產增加130億美元，信託資產增加18億美元。前者主要受到對等關稅衝擊，市場波動加劇，國銀為提升短期資金彈性，增加存放央行資金及同業拆放；後者則與美元貶值引發投資人加碼美股與債券基金有關。

至於中國部分，國銀曝險較首季增加23.78億美元，主要因人民幣升值1.2%，部分銀行加碼中國公債投資，以及同業資金拆存增加所致。

謝人俊表示，從長期趨勢來看，國銀對美曝險持續走高，迄今已連續40季居國銀海外最大曝險國，對中曝險則呈現下滑，平均每季減少約8億美元，國銀對美中曝險差距自2023年6月首次突破千億美元以來，已連續9季維持千億美元以上水準，並持續擴大。他分析，這與中國經濟放緩、美國經濟強勁表現有關，利差因素更讓投資人持續偏好美國金融商品與債權投資。

