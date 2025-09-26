科妍玻尿酸打入俄羅斯市場 Q4起貢獻業績

科妍旗下玻尿酸產品，陸續取得俄羅斯上市許可。圖左為科妍董事長韓開程、右為總經理韓台賢。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕透明質酸（又稱玻尿酸）大廠科妍（1786）本月上旬顆粒形醫美產品透明質酸皮下填補劑Hyalush系列，取得俄羅斯銷售許可後，今日再公告凝膠型Hyaltouch透明質酸皮下填補劑，包含唇部、拉提、水光、深層紋路修補等4項劑型，再取得俄羅斯銷售許可證，正式進軍由俄羅斯等五國組成、人口近2億的歐亞經濟聯盟（EAEU），最快今年第4季起開始貢獻業績。

科妍表示，Hyalush與Hyaltouch選定與俄羅斯關節腔注射劑銷售通路同一集團進行合作，藉由該集團的行銷業務能力，期望在歐亞經濟聯盟區有重大性突破。由於科妍的合作夥伴在俄羅斯擁有經驗豐富的醫美行銷業務團隊，因此科妍的關節腔注射劑在俄羅斯市場占有率已超過7成。

請繼續往下閱讀...

除了玻尿酸臉部注射產品，雙方尚有PLLA刺激自體膠原蛋白增生植入劑、PLLA添加玻尿酸複合劑型產品的合作，並已提出在俄羅斯的產品銷售許可申請。

科妍表示，目前市售PLLA膠原蛋白增生劑產品需三個月會才能達到完整效果，但科妍添加自體交聯技術的HA，不僅可達立即澎潤並延長填充效果，亦可完美銜接PLLA在充填三個月後達到最佳刺激自體膠原蛋白增生，達到自然年輕的飽滿感，可望成為醫美充填注射市場新寵。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法