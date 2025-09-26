國際快遞要漲價了! DHL宣布明年漲幅4.9％

DHL國際快遞宣布2026年台灣年度價格調整，平均漲幅預估落在4.9%上下。（圖為DHL國際快遞提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕DHL國際快遞宣布價格調整，將於2026年1月1日起生效，相較於2025年，台灣平均漲幅預估落在4.9%上下，實際價格調整將因客戶使用情況而異。DHL強調，透過年度價格調整，得以持續提升服務網絡的靈活度及韌性，確保無論外部環境如何變動，都能提供穩定而高品質的國際快遞服務。

DHL國際快遞台灣吳志忠總經理表示，DHL 國際快遞致力於協助客戶因應全球貿易格局的複雜挑戰，包括近期因地緣政治變化帶來的重大影響。

年度價格調整措施，由DHL國際快遞服務的220多個國家和地區所屬之各國和國際主管機關定期更新；根據當地情況，價格調整將因各國家/地區而異，並在不違反合約的情況下，適用於所有客戶。

對此，DHL國際快遞說明，每年進行價格調整，考量因素包括「通膨」與「匯率波動」，以及因應DHL國際快遞服務的220多個國家/地區之主管機關「更新法規」及「安全措施的行政成本」。根據當地情況，價格調整將因各國家/地區而不同。

