8月台股價量齊揚 國發會燈號增加1分續呈綠燈

受惠8月台股價量回升帶動，景氣對策信號綜合判斷分數較上月增加1分，燈號續呈綠燈。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕受惠8月台股價量回升帶動，景氣對策信號綜合判斷分數較上月增加1分，來到30分，燈號續呈綠燈。另領先指標仍呈下滑，同時指標維持上升，顯示當前國內景氣穩定成長，但須密切關注後續變化。

9項構成項目中，貨幣總計數M1B轉呈黃藍燈，股價指數轉呈綠燈，分數各增加1分；製造業銷售量指數轉呈黃紅燈，減少1分；其餘6項燈號維持不變。

經濟發展處處長陳美菊說明，受惠台股價量回升帶動，股價指數轉呈綠燈、貨幣總計數M1B轉呈黃藍燈，各增加1分，主要是由於8月美國總統川普承諾赴美或已在美投資的半導體業者可獲免232條款，美國聯準會也釋出降息訊息，8月股市較7月上漲，和去年同期相比更是增加約1成；因為股市成交量熱絡，使得活期儲蓄成長也增加，帶動貨幣總計數M1B由上個月的2.7%成長到4.3%。

陳美菊表示，國內整體景氣平穩，顯現在工業生產指數、海關出口值、機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數等項目上，可以看出生產面、銷售面、貿易面都還是相當活絡；不過在批發、零售及餐飲業營業額以及製造業營業氣候測驗點兩項目表現則較疲弱。她指出，在美國關稅政策還不確定的情況下，企業信心很難快速回復。

8月領先指標較上月下滑0.24%，連續7個月下滑，累計跌幅2.97%；同時指標較上月上升0.265%，連續27個月上升，累計升幅14.26%。

展望未來，國發會表示，受惠AI等新興科技應用持續推展，科技新品備貨動能增溫，加以各國政府與企業積極部署AI基礎設施及資料中心，可望持續帶動出口成長；投資方面，AI需求驅動相關供應鏈擴廠投資，加上國際指標性企業陸續來臺設立研發中心，以及政府擴編明年公共建設與科技發展預算等，均可望維繫國內投資動能；消費方面，臺股創高挹注財富效果，加上政府推動普發現金、汽機車貨物稅減徵、所得稅制優化與各項減負擔措施，以及明年增加觀光、演唱會及賽事等擴大內需預算，皆有助激勵消費動能。

國發會也提到，國際經貿情勢仍受美國關稅政策走向、主要經濟體貨幣政策調整、地緣政治風險等不確定因素影響，仍須密切留意對我國經濟之影響。

國發會今發布8月景氣對策信號綜合判斷分數為30分，較上月增加1分，燈號續呈綠燈。（記者吳欣恬翻攝）

