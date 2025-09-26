經濟與用電罕見脫鉤！未來用電成長率2.8％下修至1.7％

能源署公布未來10年電力需求年均成長率由2.8%下修到1.7%。（中央社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部今天（26日）公布2024年全國電力資源供需報告，AI科技、半導體產業電力需求強勁，但美國實施對等關稅，以及執行四年深度節能計畫降低需求等，能源署公布未來10年電力需求年均成長率由2.8%下修到1.7%。

能源署長李君禮指出，今年上半年經濟成長率高達6.75%，但用電卻出現負成長1.1%，出現景氣與用電「脫鉤」情況，李說，雖罕見卻是好現象，他解釋，過往都是用電隨著經濟成長，但今年國民所得增加，用電卻減少，未來是否會持續出現脫鉤，需再觀察並考慮修正預測模型。

有關今年用電與經濟出現脫鉤，能源署說明，因AI、半導體用電成長強勁，但傳產多受關稅影響而呈現衰退，氣溫則有影響日、夜尖峰用電，增減因素下，預估今年用電會和去年相當，用電可能落在成長或衰退1%。

台電副總蔡志孟補充，今年半導體、資通訊產業用電仍穩定成長，半導體用電年增逼近9%，但傳產包括鋼鐵、石化、水泥、造紙等都衰退，年減幅度有2、5、10%不等。

李君禮強調，電力成長有綜合性因素要考量，包括產業結構、深度節能計畫等加上人口、氣溫等都會影響。以深度節能來看四年要節省206億度，相當於一年要降低50億度，會有一定的效果。

最新電力供需報告中，台電興建台中、通霄、大林等電廠新建燃氣機組進度，並納入國光電力、麥寮汽電等最新民營燃氣發電計畫，預估2025到2034年燃氣機組淨增加12.2GW，但和去年報告相比少快5GW。能源署補充，部分有爭議推動不順利的民營電廠如九崴確實排除，未來若執行順利才會再納入，李君禮強調，報告就是要滾動務實檢討，也「不希望數字虛胖」，但他說，不會有缺電風險，機組從開發計畫表上刪減已反映在備用容量率。

此外，電力供需報告也公布「夜間備用容量率」，這十年落在11.3%到28.9%左右，李君禮提到，自2030年開始因有較多大型機組上線，可超過目標15%。至於「夜尖峰備轉容量率」，台電表示，預計2025年到2029年維持在6到7%左右。

但為何拿掉不少大型機組開發計畫，備用率卻未跟著下調，台電解釋，不管是備用或備轉率，都要從供給面、需求面一起看，淨增加機組雖然減少，但需求也在改變，透過節能、電力交易市場發展，和去年比較，預估的用電需求也下調快4GW。

有關興達電廠9月9日天然氣管線洩漏事故，台電興達新1號機已獲高雄市府同意，但台電要確保測試無虞，預計近日可加入供電，因工程進度受到事故影響，興達燃氣新2號機延後到明年5月接受調度，蔡志孟表示，較原定時程晚半年上線，但仍會趕在夏季尖峰前供電，而興達新3號機目前應可如期在明年底接受調度。

2025到2034年火力電源開發計畫。（翻攝電力供需報告）

