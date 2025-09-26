樺加沙颱風重創光復鄉 酷澎捐物資、momo成立賑災專區

光復鄉許多街道民宅被大量泥流覆蓋。（記者王峻祺攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕強颱樺加沙帶來豪雨，導致花蓮光復鄉多處災情。美商酷澎（Coupang）今日表示，將捐助清潔用品及照明設備等緊急物資支援，希望加速當地社區復原與重建，也表達對受災鄉親的慰問，與花蓮一起度過難關。

酷澎表示，公司持續關注花蓮地區社群傳出的各項需求，並優先準備清潔用品、口罩、照明設備（如電池）等急需物資，盡力滿足災區第一線的需要。作為境外電商業者的酷澎近年持續深耕台灣，該公司表示，珍視台灣這片土地與民眾，主動提供跨國零售營運的能量，陪伴花蓮災區鄉親一同面對挑戰，並在復原與重建的路上持續提供支持。

同在今日，本土電商龍頭momo富邦媒（8454）今日則宣布，攜手中華郵政成立「攜手送暖 守護花東」賑災專區，民眾可在momo平台購買急需物資，指定收件人「花蓮縣政府—賑災物資捐贈」與配送地址「花蓮縣光復鄉光復糖廠」（郵遞區號976），即可透過中華郵政配送到花蓮，而momo將會把所有配送運費捐出以支持災後重建。

momo表示，將持續攜手更多合作夥伴協助災民。總經理谷元宏表示，災後的重建是一條漫長的路，需要整個社會攜手同行。momo願意發揮平台的力量，把大家的善意快速送達最需要的地方，也誠摯呼籲各界共同響應，陪伴花東災區早日重建、重拾希望。

近日各大電商紛紛啟動，幫助花蓮光復鄉災民。境外電商蝦皮昨日宣布，宣布攜手常年深耕花蓮的「台灣世界展望會」、「基督教芥菜種會」啟動線上賑災捐款，民眾可透過蝦皮公益專頁響應，單次捐款金額100元起；至今與蝦皮合作過「百元捐」的機構數量破百間，除急難救助，也涵蓋婦幼兒少、流浪動物、身心障礙、弱勢長者等。

至於本土團購網486團購則表示，創辦人陳延昶（486先生）響應總統賴清德、副總統蕭美琴的呼籲，捐出1個月薪資至衛福部成立的「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」帳號，確保資源能專款專用，直接幫助到受災的花蓮鄉親；他也表示，因對花蓮縣政府的善款運用效率存有疑慮，因此不會將款項捐給花蓮縣政府。

