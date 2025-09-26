川普將課藥品關稅100％ 藥華藥因應方式出爐

因為美國藥品關稅，藥華藥將加速推動美國生產線布局。圖左為藥華藥董事長詹青柳、右為執行長林國鐘。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕美國總統川普突宣布10月起要課徵100%藥品關稅，生物藥劑主要在國內生產然後至美國充填、包裝的藥華藥（6446）今（26）日表示，公司已有完整因應方案，將加速推動美國生產線布局，確保供應鏈穩定。

藥華藥指出，公司自行研發的長效型干擾素Ropeg其生物藥劑（Drug Substance, DS）生產線由臺中廠供應全球市場；在美國市場的供應上，目前是由南加州的專業針劑充填代工廠及田納西州的包裝代工廠將DS做成針劑藥品，再由美國子公司於美國上市銷售，完全符合美國法規要求之標準。

且為因應美國市場明後年的需求，自今年上半年起藥華藥已超前部署，將相當數量的DS運抵美國，確保藥品供應穩定不中斷。藥華藥進一步表示，公司已規劃好在美國自行設廠生產製造，待美國市場需求量到相當規模就立即啟動。以美國市場成長趨勢來看，預計很快啟動，以提升對美國患者的服務效率。

