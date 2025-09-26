自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「泰」狂！這土雞身價驚人 每隻要價13萬

2025/09/26 17:37

泰國本土品種「曼谷雞」（Ayam Bangkok）成功打入印尼市場。（圖取自泰國畜牧發展廳臉書）泰國本土品種「曼谷雞」（Ayam Bangkok）成功打入印尼市場。（圖取自泰國畜牧發展廳臉書）

〔財經頻道／綜合報導〕泰媒報導，泰國成功將其本土品種「曼谷雞」（Ayam Bangkok）出口至印尼，最新一批出口的50隻雞價值超過700萬泰銖（約台幣665萬），平均每隻要價14萬泰銖（約台幣13.3萬），身價不斐。

泰「曼谷雞」（Ayam Bangkok）外銷印尼。（圖取自泰國畜牧發展廳臉書）泰「曼谷雞」（Ayam Bangkok）外銷印尼。（圖取自泰國畜牧發展廳臉書）

泰國《民族報》（Nationthailand）報導，泰國畜牧發展廳（DLD）正在慶祝其高價活土雞（ Ayam Bangkok）對印尼的出口成長，需求暢旺。

最新一批出口的50隻雞價值超過700萬泰銖，彰顯了該品種在區域市場的優質地位。另有50隻雞計劃於10月出口。

畜牧發展廳廳長Somchuan Ratanamungklanon 開心的說，出口量和出口額的快速增長證明了該品種雞隻的品質和潛力，已被國外市場廣泛接受，尤其是印尼市場。

報導說，曼谷雞成功打入國際市場是在 2025 年 7 月 17 日，最初的小量運輸僅3隻，價值 45萬泰銖（約台幣42.8萬），隨後出貨量逐漸擴大，8 月 26 日出口30 隻，價值超過 300 萬泰銖（約台幣285萬）；日前也出貨41 隻，價值超過 400 萬泰銖（約台幣380萬）。

報導稱，最新一批出口量為 50 隻，平均每隻價值達到 14 萬泰銖，凸顯了泰國對高價值農產品出口的信心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財