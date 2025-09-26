「泰」狂！這土雞身價驚人 每隻要價13萬

泰國本土品種「曼谷雞」（Ayam Bangkok）成功打入印尼市場。（圖取自泰國畜牧發展廳臉書）

〔財經頻道／綜合報導〕泰媒報導，泰國成功將其本土品種「曼谷雞」（Ayam Bangkok）出口至印尼，最新一批出口的50隻雞價值超過700萬泰銖（約台幣665萬），平均每隻要價14萬泰銖（約台幣13.3萬），身價不斐。

泰「曼谷雞」（Ayam Bangkok）外銷印尼。（圖取自泰國畜牧發展廳臉書）

泰國《民族報》（Nationthailand）報導，泰國畜牧發展廳（DLD）正在慶祝其高價活土雞（ Ayam Bangkok）對印尼的出口成長，需求暢旺。

最新一批出口的50隻雞價值超過700萬泰銖，彰顯了該品種在區域市場的優質地位。另有50隻雞計劃於10月出口。

畜牧發展廳廳長Somchuan Ratanamungklanon 開心的說，出口量和出口額的快速增長證明了該品種雞隻的品質和潛力，已被國外市場廣泛接受，尤其是印尼市場。

報導說，曼谷雞成功打入國際市場是在 2025 年 7 月 17 日，最初的小量運輸僅3隻，價值 45萬泰銖（約台幣42.8萬），隨後出貨量逐漸擴大，8 月 26 日出口30 隻，價值超過 300 萬泰銖（約台幣285萬）；日前也出貨41 隻，價值超過 400 萬泰銖（約台幣380萬）。

報導稱，最新一批出口量為 50 隻，平均每隻價值達到 14 萬泰銖，凸顯了泰國對高價值農產品出口的信心。

