運價連4跌 遠東到歐洲線跌破1000美元大關

運價連4跌。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱運價指數 （SCFI）下跌83.69 點到1114.52 點，跌幅6.98%，連4黑。四大主要航線中，遠東到美西航線跌幅逾10%，遠東到歐洲線每TEU（20呎櫃）跌破1000美元大關。

運價持續破底，陽明在昨日法說上指出，目前出貨動能偏弱，而第四季是歐美淡季，再加上美中關稅尚未定案、地緣政治不確定性，第四季不容樂觀，未來則需要看美國法院對川普總統實施對等關稅的適法性問題，才能判斷後續影響性。

請繼續往下閱讀...

根據最新運價顯示，遠東到歐洲每 TEU（ 20 呎櫃） 下跌 81美元至 971美元，跌幅7.69%；遠東到地中海每 TEU 下跌153美元至1485 美元，跌幅9.34%。遠東到美西每 FEU（40 呎櫃） 為 1460美元，重挫176 美元，跌幅10.75%；遠東到美東每FEU下跌 172美元到2385美元，跌幅6.72%。遠東到東南亞每TEU為418美元，較上週下跌4美元，跌幅0.94%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法