艾多根訪美後 土耳其航空與波音簽訂225架客機大單

土耳其航空公司與波音公司達成1項採購協議。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕土耳其總統艾多根25日拜訪白宮，並會晤美國總統川普，隨後土耳其航空公司今（26）日宣布，與波音公司達成1項購買多達225架波音客機的協議。

根據法新社報導，土耳其航空公司26日表示，已正式訂購50架波音787夢幻客機，並選擇再加訂25架。

請繼續往下閱讀...

土耳其航空公司指出，還向波音訂購了100架波音737 MAX客機，並選擇再加訂50架。

土耳其航空公司聲稱，訂單中已確認的150架客機，預計於2029年到2034年間交付。關於交易具體金額，該公司並未透露。

土耳其航空公司說，公司計畫透過此次訂單在2035年前將所有機隊升級為新一代客機，從而提高運營效率。

土耳其航空公司目前正在與引擎製造商羅爾斯-羅伊斯（Rolls-Royce）和通用電氣航空集團，就787夢想客機的引擎、配件和維修服務進行談判。

土耳其航空公司發布聲明的前一日，艾多根在美國白宮與川普展開會晤，他們的會面時間超過2小時。這是艾多根自2019年後，首次在白宮獲得正式接待。

值得注意的是，川普上週就宣布了艾多根的訪問計畫。他在社交媒體上指出，美國與土耳其正就多項貿易和軍事協議進行磋商，包括大規模採購波音飛機、一項重要的F-16交易以及繼續進行F-35談判，雙方都期待談判能夠取得積極成果。

在川普第一總統任期內，土耳其從俄羅斯購買1套防空系統，使美國將其踢出其旗艦F-35戰鬥機計畫。美國官員擔心，土耳其使用的俄羅斯S-400地對空飛彈系統可能被用於收集F-35性能數據，而這些資訊最終可能落入俄羅斯手中。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法