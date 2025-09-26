台積電能鬆口氣？傳川普要晶片美製、進口比例1:1 沒達標就繳關稅

川普曾表示要對半導體徵收關稅。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》報導，美國計畫要求晶片公司，在美國國內生產的半導體數量，需與其客戶從海外生產商進口的數量保持大致1：1的比例，若企業無法長期維持此比例，將面臨額外關稅，這可能對正在擴大美國產能的企業帶來利多，例如台積電（2330）、美光（Micron）、格羅方德（GlobalFoundries，簡稱GF）。

《路透》報導，川普上個月曾表示，美國政府將對進口半導體徵收約100%關稅，但不適用於在美國製造或承諾在美國製造的公司。

《華爾街日報》最新報導稱，美國計畫要求晶片公司，在美國國內生產的半導體數量，需與其客戶從海外生產商進口的數量保持大致1：1的比例，若企業無法長期維持此比例，將面臨額外關稅，這項計畫源自於川普上月曾提及的設想，那些加大對美投資的科技公司，將可避免半導體進口被徵收高額關稅。

消息人士透露，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）向相關半導體高層提出了這個想法，並告訴他們這對經濟安全可能是必要的。報導稱，考慮到海外晶片生產的物流和成本等，川普會如何實現這一目標仍不明朗。

消息人士說，在新制度下，如果企業承諾在美國生產100萬顆晶片，那麼就會獲得相同的額度，允許其企業及客戶在工廠建成前先進口相同數量而免課徵關稅。初期可能會有寬限，讓企業有時間調整並提升美國產能。

但知情人士稱，此次提出的產能對等要求，比單純增加國內投資更為嚴苛，因為海外產品往往價格更低、供應鏈調整困難，而提升美國本土供應能力又需要時間，如果該計劃得以實施，可能會使本已複雜的關稅體系變得更加混亂。

報導說，新制可能對蘋果、戴爾等大科技公司構成挑戰，因為它們進口的產品含有來自全球各地的多種晶片。

另一方面，這可能對正在擴大美國產能的企業帶來利多，例如台積電、美光和格羅方德，它們將因此在與客戶的協商中獲得更多籌碼。《Investing.com》對此就提及，台積電（2330）先前已承諾在美投資1650億美元，並在當地生產更多晶片。

