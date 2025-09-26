鳳凰再度奪下TTG Asia旅遊獎 看第四季樂觀

鳳凰旅遊總經理卞傑民。（鳳凰提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕鳳凰總經理卞傑民指出，第四季有3個連假，且在年底促銷、ITF台北國際旅展等刺激買氣，加上年底獎勵旅遊仍有一定需求等因素，對第四季表現樂觀。

第34屆2025年度「TTG Asia旅遊大獎」頒獎典禮及晚宴9月25日在泰國曼谷舉行，鳳凰旅遊今年再度獲頒「TTG Asia旅遊大獎」，這不僅是台灣唯一奪獎的旅行社，也是鳳凰第十七度獲得此獎。

鳳凰指出，自2001年起，幾乎每年都抱回大獎為國爭光，2023年更登上了象徵TTG最高榮譽的「名人堂TRAVEL HALL OF FAME」。名人堂成員包括新加坡航空、新加坡樟宜機場、萊佛士酒店、富豪機場酒店、悅榕庄SPA、卡達航空公司、泰國航空公司等。

每年由TTG Asia主辦的TTG旅遊大獎（TTG Travel Awards），為國際性的旅遊獎項，以嘉許亞太區表現優越的旅遊同業而設立，每個獎項皆由頂尖旅遊業者提名及評選。

