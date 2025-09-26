新光三越全台版圖再擴大！ 台南小北門店今日開幕

新光三越董事長吳東昇（左4）、副董事長吳昕陽（右2）、執行副總吳昕昌（右1）、董事牧野欣功（左2）、台南小北門店長莊春娥（左1）、南山人壽董事長尹崇堯（左3）、台南市副市長趙卿惠（右3）出席開幕剪綵活動。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕台灣百貨龍頭新光三越在台版圖再擴大！新光三越台南小北門店今日上午正式開幕，為新光三越第16家分店，也是睽違12年再次在台南展出新店，新光三越董事長吳東昇表示，新光三越在台灣近30年，小北門店是新光三越台南第3家店，期許能承先啟後，與城市共好，為台南注入新的商業動能，並為市民提供更美好的生活體驗，成為新世代無可取代的美好記憶。

吳東昇指出，新光三越進駐台南將近30年，從1996年的台南中山店開始，2002年開設台南新天地，並於2013年增加台南小西門，新光三越公近10年來大舉投資台灣，包含前年的DIAMOND TOWERS，以及今年面積更大的台南小北門店，小北門店位於小北門舊城門遺址附近，前身為東帝士百貨，承載好幾代人的共同記憶，隨著南科產業聚落壯大，帶動台南北區的經濟發展。

新光三越小北門店試營運表現優於預期，試營運28天以來，吸引逾百萬人次前往，導入逾200家品牌，包括60家獨家及首發品牌、30間人氣餐飲，以及6大藝術空間樂策展，串聯在地文化、餐飲與潮流能量。吳東昇也特別強調，對副董事長吳昕陽所帶領的經營團隊給予100%的信任，並肯定其成果超過100%

台南市副市長趙卿惠指出，去年是台南建城四百年，今年是府城建成三百年，於歷史時刻迎來新光三越小北門店，更有7位藝術家在小北門店舉辦藝術連展，將購物與藝術結合，提升消費與美學層次，作為百貨業的新嘗試與指標；近期試營運單月已創下100萬的來客數，未來全年度期望達成1000萬的總人潮。

南山人壽董事長尹崇堯表示，這是南山人壽與新光三越第一個合作案，不到3年順利完成小北門店開出，該基地為商辦與商場結合，上方為南山人壽商辦，有1100多位內外勤同仁，由於下方就是新光三越，現在成為南山人壽全台員工最受羨慕的據點，期待此案作為雙方合作起點，未來持續擴大合作。

