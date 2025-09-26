南市府排除投資障礙 新光三越小北門店拚年千萬來客數

新光三越小北門店正式開幕，台南市副市長趙卿惠蒞臨致詞。（南市經發局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕新光三越台南小北門店今日正式開幕，新光三越預估開幕後年度來客數可望突破1000萬人次，並創造約1000個就業機會，不僅展現大型投資帶來的直接經濟效益，也將帶動周邊商圈升級，形成龐大人流與消費聚落。

台南市副市長趙卿惠今天代表市長黃偉哲出席，並與新光三越董事長吳東昇、南山人壽董事長尹崇堯等貴賓共同剪綵，見證南台灣最潮百貨新地標正式啟用。

請繼續往下閱讀...

趙卿惠表示，小北門店的開幕不僅象徵新光三越持續深耕台南市場，更展現南山人壽與新光三越攜手合作的成果。該店將引進眾多國際品牌，其中多數首度進駐台南，不僅提升城市消費層次，也強化城市形象與競爭力。

小北門店的進駐將活化周邊商圈，創造大量就業機會，為市民提供更便利、優質的生活選擇。同時，市府已提前規劃周邊交通及停車措施，包括增設計程車站、擴充停車格及特約停車場，並運用智慧交通系統監控車流，因應大量人潮，降低交通衝擊。

經發局長張婷媛指出，本案是市府重大投資案件之一，回顧投資過程，市府團隊透過跨局處協調，加快行政流程，協助排除投資障礙，確保期程順利推動，有效帶動周邊商業機能與就業機會，更提升城市整體發展動能，促進區域繁榮與生活品質，這正是「政府用心支持、企業放心投入、市民共享成果」最佳實踐，亦展現台南招商引資及城市競爭力的具體成效。

張婷媛表示，將持續推動招商引資，以更優質的服務協助企業在台南發展，相信小北門店的營運將為台南注入新的商業活水，串聯周邊商圈與消費動能，吸引相關產業進駐，進一步帶動城市經濟轉型升級，展現台南作為宜居城市的無限潛力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法