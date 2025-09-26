7-ELEVEN導入小額退稅服務 同步開賣外國旅客專屬icash2.0卡

迎接9月27日世界旅遊日，7-ELEVEN即日起於台北西門町商圈漢中門市提供觀光客「小額退稅服務」，同步開賣限定「外旅專屬icash2.0卡」，享14天指定商品95折優惠，期望帶動單店業績再成長1成。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕迎接9月27日世界旅遊日，7-ELEVEN即日起於台北西門町商圈漢中門市提供觀光客「小額退稅服務」，同步開賣限定「外旅專屬icash2.0卡」，享14天指定商品95折優惠，期望帶動單店業績再成長1成。

根據統計，去年來台旅客將近800萬人次，總消費力更超過3,000億台幣。鎖定全球旅客消費商機，7-ELEVEN早已超前部屬在外籍旅居人士匯聚觀光景點、交通轉運站、機場、服務區等將近300間限定門市。

集結在地特色商品設置「外旅貨架」、「伴手禮專區」，據門市銷售觀察，像是小潘鳳梨酥、好來牙膏、滿漢大餐、美麗日記面膜及義美小泡芙等，都是觀光客熱門採買商品，平均帶動單店業績成長1-2成。

進一步搶攻「多元旅居商機」，7-ELEVEN選在台北最具代表性觀光景點之一西門町，將漢中門市打造「外旅門市標竿店」。

與中華電信企業客戶分公司攜手合作首次導入外籍旅客購物退稅e化服務（服務時間10:00~21:00），外籍旅客只需憑個人護照，於同一門市單日消費滿2000元即享有退稅服務。

同時擴大陳列「外旅貨架」、「伴手禮專區」，導入更多觀光客喜愛商品，甚至將深受國際旅客喜愛的噶瑪蘭威士忌設置專屬貨架，讓觀光客一站採買還可輕鬆完成退稅，滿足便利需求。後續小額退稅服務將陸續拓展至外旅商機聚焦門市。

7-ELEVEN針對外籍旅客採買需求，正式推出來台必備的超值消費神器「外旅專屬icash2.0卡」，限定於外旅商機聚焦門市販售，外籍人士憑護照購買，1本可買1張，每張售價120元起。

不只能儲值搭乘各大交通運輸工具，還能限時14天內至全台逾7100家7-ELEVEN消費時，享有指定商品95折優惠。

