饗賓集團走進泥濘 熱騰騰餐盒送進光復鄉

〔記者楊雅民／台北報導〕樺加沙颱風豪雨造成花蓮縣光復鄉災情慘重，饗賓集團在第一時間立即行動，由花蓮兩間門市「開飯川食堂」與「饗泰多」，號召20位同仁投入賑災行列，每日親手製作200份熱騰騰的餐盒，送往受災最嚴重的光復鄉。

當滿載餐盒的車輛抵達部落時，青年們看到一車的溫暖，直說終於有飯可以吃了，還能一路吃到晚上，讓現場氣氛振奮不少。

這次的行動中，不僅有花蓮兩間門市的主廚與內外場夥伴攜手參與，更有多位一級主管從台北一早搭乘火車趕抵花蓮，與門市同仁並肩合作。

從備料、烹調、裝盒到運送，每一份餐盒都凝聚著大家的心意與關懷。

開飯營運資深經理林耀文形容：「送餐的路途滿是泥濘，就像在打仗一樣。但當看到部落青年眼中的堅毅與感激，那一刻我感受到心中的責任與力量。希望這小小的付出，能為光復鄉帶來支持與溫暖。」

為了讓居民能盡快吃上一口熱食，身為花蓮女婿的饗泰多花蓮店主廚陳威州更主動銷假上班，甚至開著自己的車，親自將餐盒送到災民手中。

他說，熟悉的鄉間道路雖已滿佈泥濘，但只要能為受災鄉親盡一份心力，再辛苦也值得。

同樣來自光復鄉的開飯花蓮店經理林佳慧，因對家鄉有深厚情感，第一時間便與同仁相約「銷假」加入行動。她說：「大家都默契十足，不約而同站出來，因為我們都希望盡一份心力，陪伴災民走過這段艱難時光。」

目前馬太鞍部落仍有道路受阻、淤泥待清，生活物資短缺。饗賓集團將持續關注花蓮縣光復鄉及周邊鄉鎮的復原進度，並適時地提供援助，持續提供暖心餐盒，直到家園逐漸恢復。

