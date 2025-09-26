下週國內汽柴油價格 估持平或漲0.1元

下周油價估持平或漲0.1元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕下週油價可能要漲!國際油價走跌，中油啟動平穩措施後，預估下週汽油、柴油可能持平或小漲0.1元。

國際油價因伊拉克原油9月出口增加、北半球夏天用油旺季進入尾聲而下跌；中油累算至9月25日的調價指標7D3B週均價為69.18美元，較上週下跌0.39美元。本週新臺幣兌美元匯率為30.326元，較上週貶值0.182元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，下週汽油零售價應該調漲0.6元，柴油調漲0.1元。

中油啟動雙平穩措施，預估汽油不調整或調漲0.1元、柴油不調整或調漲0.1元若按照預估，下周參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2或27.3元、95無鉛汽油每公升28.7或28.8元、98無鉛汽油每公升30.7或30.8元、超級柴油每公升26.2或26.3元。

最終實際調整金額有待本週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

