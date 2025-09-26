蘋果該買英特爾股票嗎？眾多企業奮力掏錢 分析師「1句話」揭盤算

分析師指出，多家企業投資投資英特爾，背後有另一種誘因存在。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾被爆出找蘋果投資，但部分的分析師認為，此舉對蘋果而言「沒有明顯好處」，還不如買進自家股票。據《MarketWatch》報導，蘋果本會計年度計劃斥資多達900億美元（約新台幣2.7兆元）實施庫藏股，這對蘋果而言，比起假設性的買入英特爾股票，回購自家股票是更合理的現金用途。

對於近期包括輝達、軟銀均大手筆投資英特爾，市場再傳出英特爾接洽蘋果、台積電等企業談投資合作，投行伯恩斯坦（Bernstein）的分析師提出質疑與不解，認為為何這麼多公司願意把錢投給英特爾，懷疑背後有另一種「誘因」存在。

伯恩斯坦直言，投資英特爾可能創造出「在美國政府面前進一步加分」的效果。這種政治上的好處，使這樁交易本身就「值得一試」，還可能避免了最糟糕的關稅情境。

報導指出，多年來英特爾因技術失誤而陷入困境，即便美國政府試圖推動美國企業吸收英特爾晶片代工產能，若英特爾本身沒有大幅提升技術能力，恐怕難以吸引「有意義的訂單量」。對英特爾而言，資金並非最大問題，因為英特爾並未「面臨迫切的現金短缺」。

事實上，英特爾是面臨挑戰在於技術創新，只有改善產品，才能贏得客戶訂單，填補可能因美國政府政策而擴增的產能。

因此，伯恩斯坦認為，投資英特爾對蘋果沒有明顯好處，「我們更傾向蘋果回購自家股票」。根據FactSet預估，蘋果本會計年度可能投入920億美元（約新台幣2.80兆元）在庫藏股回購上，而上一年度已花費950億美元（約新台幣2.89兆元）。

蘋果每年都會增加庫藏股授權規模，且金額通常最高。這點可從根據畢潤宜公司 （Birinyi Associates）在8月底對美國企業統計數據見端倪，蘋果在年度回購公告中包辦前6名，還與其他公司並列第7。

值得注意的是，輝達也在上周宣布為英特爾投資50億美元（約新台幣1525億元），但此金額遠低於輝達同月宣布的600億美元（約新台幣1.8兆元）庫藏股計畫。

