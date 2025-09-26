警鈴大響！美股估值指標飆近泡沫水準 專家全說了

標普500指數的席勒本益比週一首次自2000年以來再度突破40大關，來到自網路泡沫時期以來最高水準。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕席勒本益比（Shiller P/E ratio）本週突破自網路泡沫時期以來最高水準，這項股市指標在2000年代初標普500指數暴跌49%之前，曾創下歷史高點，意味著美股已達25年來最昂貴的估值區間。專家坦言，無論從哪項指標來看，美國股市現在的狀況，相對歷史水準都顯得昂貴，儘管高估值並不保證即將發生事故，但建議投資人應謹慎行事。

《商業內幕》（Business Insider）報導，席勒本益比又稱席勒週期性調整本益比（Shiller CAPE ratio）用來比較像標普500指數這類指數的當前價值，與過去10年經通膨調整後的平均盈餘相比，以衡量市場是否過熱。

標普500指數的席勒本益比週一（22日）首次自2000年以來再度突破40大關，而2000年網路泡沫高峰時曾創下44的歷史紀錄，隨後標普500指數在2000年3月至2002年10月期間重挫近5成。

投資平台AJ Bell的投資總監穆德（Russ Mould）表示，無論從哪個角度看，美國股市現在相較於歷史水準都顯得昂貴。他補充，席勒本益比及其他多項估值指標，目前都處於歷史區間的前 10%。

不過，穆德也提醒：「高估值並不代表股市即將崩盤，但投資人應該有所警覺。部分原因是：歷史上當席勒本益比位於與現在相似的高位時，美股的後續報酬往往只是溫和甚至令人失望。」

他同時強調：「麻煩在於10年的觀察期非常長，沒人能確定何時會發生危機。」

報導提到，席勒本益比並非預測短期市場走勢的水晶球。市場估值過高或過低的狀態可能維持多年。該指標也未納入利率變化、指數成分調整、經濟結構轉變及企業獲利模式等因素，而這些都可能影響估值的合理性。

