「星」粉蒐起來！星巴克12星座小熊布章這樣做免費送

〔記者楊雅民／台北報導〕星巴克萌度爆表的Bearista熊化身12星座療癒系的Bearista小熊布章，9月27日至星巴克購買兩杯大杯的飲料，隨機免費贈送，預料將掀起「星」粉收藏熱潮。

星巴克27日推出「遇見你的星座熊，2杯飲料兌換星座小熊布章活動」贈送活動。凡於活動期間，顧客至門市單筆交易以原價點購任兩杯大杯（含）以上全品項飲料，即可獲得小熊星座布章乙個（可累贈，總共12款，款式隨機，贈完為止）。

星巴克表示，每隻Bearista化身為12星座代表，穿上象徵星座的專屬色彩與符號，並巧妙融入咖啡元素，讓星座與咖啡相遇。布章小巧輕便，無論點綴在帆布袋、牛仔外套或隨身小物上，都能展現獨特的星座態度。

星巴克也同步推出全新星座系列不鏽鋼杯 ，以精緻工藝呈現12星座的獨特靈魂，打造專屬消費者的星座魅力杯款。杯身採用絢麗的炫彩金屬花紙工藝，巧妙演釋星座設計的神秘與多變。

