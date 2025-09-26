英特爾尋求台積電入股? 國內券商這樣看

外媒報導，英特爾主動接洽台積電，雙方正討論潛在的投資或製造合作關係。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕今日有外媒報導，英特爾主動接洽台積電，雙方正討論潛在的投資或製造合作關係，國內群益投顧分析，兩家公司合作，中間過程複雜，牽涉甚廣，雙方是否合作，仍有待後續觀察，但目前台積電競爭力佳，維持買進評等不變。

群益指出，此案對台積電將有三大風險。第一、英特爾與台積電在晶圓代工市場是競爭對手，台積電身為股東，是否要協助英特爾製造晶片，這等於幫助競爭對手提升實力，將是台積電長期風險。

其次，台積電的主要客戶如Apple、AMD、NVIDIA與英特爾存在直接競爭關係。如果台積電入股英特爾，可能會影響其他客戶對台積電的信任，甚至導致訂單流失。

最後則是英特爾長期以來是IDM模式，從設計到製造一手包辦，不習慣與外部代工廠合作。而台積電則是純代工模式，講求與客戶的緊密合作，這可能導致雙方在技術開發與決策上產生衝突。

群益表示，台積電入股英特爾最大風險是技術外流，技術外流不僅影響其市場地位與營收，也可能動搖台灣的半導體供應鏈，甚至影響國際政經局勢。因此，如何確保核心技術不被外流，將是台積電與台灣政府的重要課題。

不過台積電董事長魏哲家曾明確表示，不考慮收購或入股Intel晶圓廠，避免技術外流與潛在競爭風險。另方面，台積電入股英特爾，美國政府也會審慎考量，因為英特爾掌握不少美國軍事或國安相關等重要訂單。

