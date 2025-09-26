他交到女友前「1天買1股台積電」 458天後獲利曝光驚呆了！

一名男網友堅持一天買進一股台積電。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕1名單身男網友在社群平台發起挑戰，宣布「交到女朋友前，每天買1股台積電」，一路至9月23日已邁入第458天，加上自身原本持有的零股，總持股數達755股。23日他曬出個人投資損益明細，紀念市值突破100萬元，吸引大批網友朝聖討論，開玩笑表示：「都不知道該不該祝您交到女友了」。

原PO 23日在Threads上分享損益明細，公布手上持有的台積電零股有753股，市值達100萬4858元，報酬率約30.74%，累積獲利已超過23萬元。

他說，「今天（23日）總價值破百了，紀念一下」，對此吸引上萬網友朝聖，網友開玩笑留言表示：「都不知道該不該祝您交到女友了」、「希望你一輩子不要脫單，然後見證你一直買台積電下去」、「交了女友就不能每天買1股了吧」、「我預言：交女朋友後的你會感謝單身的你」、「單身越久越有錢」。

也有網友模仿他操作，留言感謝說「真的謝謝你欸～～我從去年12月也開始跟上，一天一股台積電直到交到男友，沒有對象至少紅紅的一片很開心哈哈哈」、「我要來個離婚前每天買一股」。

也有網友好奇詢問他，「如果交到女朋友還會繼續嗎？」原PO則幽默回應，若順利脫單，會拉伴侶一起加入存股計畫。

