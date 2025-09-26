財富自由》投資大師選股-價值型選股專家

自由時報「財富自由」頻道與台灣經濟新報合作，精選【投資大師選股-價值型選股專家】，讓您投資理財更輕鬆！

〔財經頻道／綜合報導〕自由時報「財富自由」頻道與台灣經濟新報（https://www.tejwin.com）合作，即日起推出「大師選股」，依歐美投資大師的選股邏輯與原則，套用於台股之上，篩選出最新的投資標的，供讀者參考，今日推出查爾士‧布蘭帝的價值型選股法。

查爾士‧布蘭帝 是班傑明‧葛拉漢的得意門生，自1974年創立Brandes Investment Partners 以來，將管理資產從 1.3 億美元成長至逾 750 億美元。旗下 Brandes Global Equity Fund 二十年年化報酬率達 17.91%，顯著領先 MSCI World Index，並獲晨星五顆星與多項國際大獎肯定。其另一代表作 AGF International Value Fund 同樣展現卓越長線績效，布蘭帝本人也曾蟬聯全球頂尖基金經理人之首。

布蘭帝堅守價值投資本質，反對以未來預測資料作為選股依據，強調以「安全邊際」與公司真實價值為核心，並以中長期持有為原則。為忠實還原其投資思想，本研究將其理念量化，採用公司淨值替代傳統折現模型，並搭建回測架構於歷史行情中檢驗策略表現。本篇文章將分別介紹資料處理流程、回測設計與績效分析，期望呈現布蘭帝價值投資在量化框架下的可行性與穩健性。

安全邊際（Margin of Safety）：指的是當資產的內在價值高於市場價格時，所存在的保護空間。這個概念強調，即便未來經營或市場環境出現不利變化，因為買入時價格足夠便宜，仍能降低損失風險。

本研究以台灣證券交易所與櫃檯買賣中心掛牌之所有上市櫃公司為投資標的，蒐集自2013年起十年期間的股價、財務報表與董監事持股等基礎資料，並完成資料清洗與整合。由於策略邏輯需引用最近五年之財務資訊，實際回測期間訂為2020年1月1日至 2025年4月21日，僅對符合條件之樣本進行歷史績效模擬，以確保數據完整性與策略檢驗的嚴謹性。僅供讀者投資參考。

