馬斯克再槓OpenAI！xAI控對手竊取商業機密

馬斯克旗下的xAI控對手OpenAI竊取商業機密。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全球首富馬斯克（Elon Musk）的AI新創公司xAI在加州聯邦法院起訴競爭對手OpenAI，指控該公司竊取商業機密，以在AI技術研發競賽中獲得不公平的優勢。

《路透》報導，週三（24日）提起的訴訟稱，OpenAI採取了一種「令人深感不安的模式」，挖走xAI的前員工，以獲取與聊天機器人Grok有關的商業機密。訴狀指出，OpenAI的目標是那些了解xAI關鍵技術和商業計劃的人，包括xAI的原始碼及其在啟動資料中心方面的營運優勢，然後誘使這些員工透過非法手段違反對xAI的保密和其他義務。

請繼續往下閱讀...

OpenAI發言人週四（25日）聲明否認這些指控，並稱訴訟是「馬斯克對該公司持續騷擾的最新行動」。

xAI表示，在對前工程師李學辰（Xuechen Li，音譯）提出竊取商業機密的訴訟後，發現了破壞公司的活動，在另一起訴訟中，xAI指控李學辰向ChatGPT的母公司提供了機密資訊。對此，這名工程師沒有做出回應。

根據訴狀，除了李學辰之外，OpenAI還挖走了xAI另名工程師弗雷徹（Jimmy Fraiture）以及未透露姓名的高層財務主管，以獲取商業機密。不過，弗雷徹並沒有被列為這起訴訟的被告。

xAI也在聯邦法院單獨起訴蘋果（Apple），指控這家科技巨頭與OpenAI合謀，壓制競爭對手的平台。蘋果尚未對這起訴訟做出回應。

馬斯克也因為OpenAI轉型為營利，對這家公司提出訴訟，OpenAI則反控馬斯克騷擾。xAI新訴訟是馬斯克和他共同創立的OpenAI之間更廣泛法律糾紛的一部份，凸顯了矽谷在招募AI相關人才以及這個新興產業在爭搶市佔方面的激烈競爭。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法