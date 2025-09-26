俄羅斯限燃料出口、美GDP亮眼 國際油價多空交戰「急剎車」

國際油價週四（25日）持穩。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯宣布將限制燃料出口至年底，為油價提供支撐，但最新美國經濟數據削弱市場對進一步降息的樂觀情緒，限制了漲幅。這使國際油價週四（25日）在前一交易日創下7週高點後趨於穩定。

美國紐約西德州中級原油期貨小跌1美分，或0.02%，收在每桶64.98美元。

布蘭特原油期貨收漲11美分，或0.16%，報每桶69.42美元。

兩大指標油價週三（24日）均上漲2.5%，創8月1日以來最高，主因美國每週原油庫存意外下降，以及市場擔憂烏克蘭對俄羅斯能源基礎設施的攻擊可能擾亂供應。

在烏克蘭無人機襲擊俄羅斯煉油廠後，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）週四表示，俄方將實施柴油出口的部分禁令持續至今年年底，並延長現行的汽油出口禁令，這項消息進一步支撐油價。

不過，美國商務部經濟分析局週四最新估計顯示，上季美國國內生產毛額（GDP）年增幅上修至3.8%，抑制了部分漲勢。

因強於預期的經濟數據，可能讓聯準會在降息上更加謹慎。聯準會上週進行自去年12月以來首次降息，幅度為25個基點，並釋出後續仍可能進一步降息的訊號。

此外，市場對供應面也抱持偏空預期，因伊拉克和庫德自治區預計將增加原油出口。庫德自治區政府週四宣布，伊拉克石油部、庫德自治區自然資源部與生產公司達成三方協議後，石油出口將在48小時內恢復。

