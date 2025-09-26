美國獅子大開口！傳施壓南韓提高投資承諾暴增57％ 「要現金不要貸款」

美國獅子大開口？被爆施壓南韓將投資承諾提高近2000億美元，並要求「要現金不要貸款」。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美韓貿易與投資談判再掀波瀾。多家媒體引述消息人士報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日與南韓官員會面時，要求首爾將今年7月承諾的3500億美元（約新台幣10.6兆元）投資略為上調，並暗示最終金額應接近日本稍早承諾的5500億美元（約新台幣16.8兆元）。

據傳，盧特尼克也私下告訴南韓官員，美國政府希望更多資金是以「現金股權投資」形式出資，而非貸款或擔保。白宮官員回應稱，美國的要求「不會對既有協議造成根本性改變」，而要是南韓果真按盧特尼克所說增加投資。倘若韓方同意調高承諾，投資金額恐增加近2000億美元，等於57%的驚人增幅。

知情人士透露，盧特尼克的私下表明「要現金」，這與南韓方面希望將資金性質盡量定義為「貸款」存在顯著落差。青瓦台官員則強調，目前雙方仍在就投資架構談判，美方尚未正式回覆。

青瓦台政策室室長金容範指出，韓美無上限貨幣互換應列為「必要條件」，因為3500億美元幾乎等同於南韓外匯存底4100億美元（約新台幣12.5兆元）。倘若缺乏外匯安全網，南韓恐承受巨大的金融風險。

觀察人士指出，美國正推動南韓比照日本方案。日本本月初與美方簽署備忘錄，承諾投資5500億美元，由盧特尼克領導的委員會將向川普推薦該項目，美國在日本收回初始投資後可獲得每項投資90%的利潤。

然而，南韓總統李在明上週警告，若在沒有足夠保障的情況下承擔美方要求，南韓經濟恐重演1997年金融危機。但盧特尼克則強硬表態：「要麼接受協議，要麼付關稅，沒有第三條路」。

