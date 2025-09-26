三星家族財閥被曝「秘密選妃」、特愛黑絲襪高跟鞋 ! 韓媒驚爆 : 每週都玩

三星家族財閥被曝「秘密選妃」，一次聚會至少花費2000萬韓元。圖為CJ集團首爾總部。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓媒體《Dispatch》近日爆料，三星系大財團CJ集團會長李在賢，私下每週玩現實版「選妃遊戲」。據報導，李在賢長期透過「秘密派對」挑選年輕女性參與，過程宛如隱密的「選妃式」審查，並涉及大筆現金交易，引發南韓社會一片譁然。

知情人士透露，「秘密派對」派對結束後，除了部分女性會被留下，其他人則獲得現金酬勞，每人約150萬韓元（約新台幣3.2萬元），皆以裝在白色信封的現金支付。一場派對耗資至少2000萬韓元（約新台幣43.3萬元），一週甚至舉辦過2至3次。

李在賢出身於韓國最顯赫商業家族之一的三星家族，是已故三星集團創始人李秉喆的孫子。

現在韓國人愛追的K-POP，愛吃的必品閣，離不開的CGV電影院，還有看劇的TVN和Mnet，全是CJ家的。此外，CJ和女性相關的業務蓬勃發展，韓國美妝界的「超級便利商店」OLIVE YOUNG也是CJ的。另外，讓無數女性為之瘋狂的韓劇，比如《鬼怪》、《請回答》系列和選秀節目《Produce 101》等等，也是CJ投資製作。

據報導，李在賢對女性的「條件」有明確偏好，包括身材高挑纖瘦，穿黑色短裙與黑絲襪，腳踩9公分以上高跟鞋，頭髮必須披散。受邀參加「秘密派對」的女性多半來自娛樂圈邊緣層，包括夜店接待、網路主播、無名演藝人與網紅。

所謂「派對邀請」極為隱密，參與者會接獲經由「經紀人」傳來的訊息，通知集合地點、時間及著裝規範。更誇張的是，參與者必須經過「外貌面試」，接受身材與臉蛋檢視，之後再經過層層轉移，從醫院檢測、藝廊前集合，再依照一連串的地圖照片指引，最終才能抵達位於江南的屋頂派對現場。

派對現場如同「私密演出」。女性被要求跳舞助興，場面媲美成人直播平台。手機必須全數上交，會長則在 DJ 台前玩樂，並由「固定班底」帶動氣氛。派對結束後，離開的人會獲得現金酬勞，每人約150萬韓元，一場派對耗資至少2000萬韓元，一週甚至舉辦過2至3次。

韓媒指出，CJ集團主要消費群體都是女性，從選秀節目到美妝通路「Olive Young」，女性是核心客群，截至2024年，女性客戶佔比高達76%。身為企業領導人的李在賢，卻在私下活動中將女性物化、視為滿足私慾的工具。這種「對外販賣女性商品、對內買賣女性身體」的矛盾，與集團標榜的價值觀形成強烈衝突。

報導指出，這些派對並非單純的「私生活嗜好」，而是涉及企業責任與社會倫理的重大問題。身為營收高達43兆韓元（約新台幣9308.5億元）集團的掌舵者，李在賢的行為不僅損害個人形象，也動搖CJ的企業價值根基。

