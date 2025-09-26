台積電又領先了！外媒爆A14製程超前突破 驚吐「1句話」曝量產時間

台積電在全球半導體產業中占有領先地位。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）2奈米製程（N2）即將進入量產，並持續研發下1步的先進製程。據悉，台積電1.4奈米製程（A14）的開發進度超乎預期，良率表現已提前達成目標，在效能、能效與功耗上相較N2有顯著提升，外媒透露有望在2028年進入量產，並表示，當晶片產業仍為了3奈米等製程苦苦掙扎時，台積電卻早已著手布局，未來數年後才會問世的先進製程。

《Wccftech》報導指出，除了台積電之外，討論、開發2奈米後續製程的公司有很多，例如英特爾的代工部門曾發表14A製程，但尚未釋出有關效能或良率的任何相關數據。

《Wccftech》表示，當晶片產業仍為了3奈米等製程苦苦掙扎時，台積電早已著手布局未來數年後才會問世的先進製程，展現其持續保持市場領先地位的關鍵優勢。

台積電近日對外揭露，A14製程的良率表現已提前達成目標，更重要的是，其效能與能效比2奈米N2有顯著提升。

台積電表示，A14製程技術截至目前開發進展順利，「良率表現優於預期進度」。與N2製程相比，A14將在相同功耗下，提升達15%的速度；或在相同速度下，降低達30%的功率，同時邏輯密度增加超過20%。

報導也指出，蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等主要客戶都有可能成為A14首批採用者。依台積電規劃，A14製程預計2028年進入量產。

