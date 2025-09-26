讚台灣硬起來！美媒專欄認台灣手握晶片王牌 該多加利用

《彭博》專欄認為，台灣首次限制對南非的半導體出口，此舉是必要的，且台灣應多加利用這種優勢。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》專欄認為，台灣首次限制對南非的半導體出口，此舉是必要的，台灣應該多利用將半導體技術，轉化為外交影響力的優勢，否則北京的壓力可能會使其在全球舞台上進一步被孤立。

南非日前將台灣辦事處降等並要求遷出首都，為了反制南非行為，我國經濟部23日宣布，輸往南非的積體電路、晶片、記憶體等47項貨品，應先經過經濟部核准，形同限制出口。

不過經濟部25日聲明表示，在與外交部討論及確認後，決定暫停發布此項。經濟部指出，該管制措施還未正式公告，還在預告程序中，目前只是先在經濟部官網電子公布欄先行揭露，後經與外交部討論及確認，決定暫緩。

外交部表示，已接獲南非政府的協商請求，雙方同意暫緩推動。

《彭博》專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）在文章開頭直指，面對來自北京的持續外交壓力，台灣能利用最大優勢的機會不多，並指出即使暫緩限制措施，象徵意義仍大於實際經濟意義。報導認為，從某些意義上來說，台灣不會將晶片武器化，更多時候反而是中國會擺出一副強硬姿態，尤其是在對他國政府在言語、行為上過於親近台灣。

報導表示，台灣使用晶片限制這項措施相當重要。幾十年來，中國一直利用其經濟實力，威脅台灣的外交盟友。十多年前，台灣還有20多個邦交國，但目前僅12個國家和台灣建交。

迫於中國壓力，許多國家逐漸和台灣斷交，例如1997年南非和台灣斷交，但雙方保持非正式的聯繫，但2023年8月金磚國家峰會後不久，這種微妙的關係發生了變化。報導表示，中國不斷施壓南非，要求台灣將駐處遷出首都普勒托利亞，而今年南非正在加緊提出這項要求，因11月的20國集團（G20）領袖峰會由南非主辦，預計中國國家主席習近平將出席。

報導指出，南非並非第1個要求台灣遷走其駐處的國家，也不會是最後1個。2017年，奈及利亞曾下令台灣駐處遷出首都，每當1個政府屈服於中國的要求，台灣的脆弱性就愈發凸顯。

因此報導認為，這正是台北這次出口限制決策如此關鍵的原因，學者胡莎娜（Sana Hashmi）就表示，這不僅是為了抵制外交降級，半導體晶片是台灣最重要的優勢，這無疑向全球各國發出訊號，表示大家都不能認為台灣無關緊要。

報導認為，就目前來說，台灣在先進晶片生產方面名列前茅，生產全球約90%最先進的半導體，在全球供應鏈中的核心地位使其不可或缺，但在此次台灣採取行動後，開始出現關於供應鏈多元化的討論。

美國、中國、韓國和日本都在供應鏈多元化討論中，短期內，這些替代方案面臨規模和技術專長的挑戰，但台灣要注意的是，長期來看，台積電可能會失去優勢。

晶片雖無法永遠拯救台灣於困境，但目前，晶片是台灣最有力的武器，且台灣的果斷行動也在證明，台灣不會默默承受外交屈辱。

報導最後表示，台灣不應該問自己是否有能力將晶片武器化，應該思考，若不這樣做，後果會如何。

