空氣循環風扇傳自燃意外！台灣無印良品將回收退款 籲顧客立即停用

台灣無印良品（MUJI）指出，近日接獲顧客反映「空氣循環風扇/擺頭型/大」於使用過程中發生自燃意外事件，請顧客立即停止使用，並將商品攜帶至全台MUJI無印良品任一實體門市辦理退貨退款。（台灣無印良品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣無印良品（MUJI）今天指出，近日接獲顧客反映「空氣循環風扇/擺頭型/大」於使用過程中發生自燃意外事件，為了保障消費者的使用安全，敬請持有該商品的顧客立即停止使用，請將商品攜帶至全台MUJI無印良品任一實體門市辦理退貨退款。

回收的空氣循環風扇/擺頭型/大商品型號為MJ-CIS18TW，售價2590元，顧客可透過以下方式，確認是否為回收對象指定型號：

請繼續往下閱讀...

（1）以底座銘板貼紙確認型號。

（2）如果無法確認底座銘板貼紙上的型號，可從側邊注意事項貼紙確認。

（3）底座銘板貼紙若無法確認的話，可透過插頭上刻印和電源線上的印字內容確認。

凡顧客持有符合指定型號的商品，無須購買憑證，僅須攜帶商品至全台門市，由門市人員協助辦理回收退款作業，退款將依商品售價2590元，採現金方式退款。

台灣無印良品表示，對於此商品造成的使用問題及不便之處，深表歉意，MUJI無印良品將持續強化品質管理，以杜絕類似狀況再度發生。如有其他疑問，請洽台灣無印良品客服專線或客服信箱，我們將盡速為您服務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法