樺加沙颱風襲擊光復鄉 台灣大提供五大關懷服務

〔記者王憶紅／台北報導〕颱風樺加沙豪雨襲擊，造成花蓮馬太鞍堰塞湖溢流，光復鄉受災嚴重，受馬太鞍溪橋斷橋影響，少部分基站障礙，台灣大哥大指出，已緊急動員工程人員及搶修機具，全力投入災區進行搶修及修復作業，提供災區網路涵蓋與通訊支援，24日晚間已全數恢復通訊。

台灣大哥大說，22日在光復鄉佈署衛星行動車備援，風災期間提供良好之網路涵蓋，同時於26日啟動關懷服務，包括手機優惠、免費手機租借服務、暫緩催收帳單、免費換補卡、免費充電等5大災後關懷措施，協助災民恢復通訊與生活所需。

台灣大提供的服務分別為，手機優惠：9月26日至10月31日至花蓮縣6家myfone門市（花蓮民國直營服務中心、花蓮舊站直營服務中心、吉安中華直營服務中心、花蓮林森直營服務中心、花蓮中山加盟服務中心、花蓮中正加盟服務中心），指定手機機款單購62折起；攜碼、新申辦或續約指定手機專案，手機專案價最高折4000元。

免費手機租借服務 :針對9月23日前戶籍或帳單地址位於花蓮縣的受災戶，9月26至10月31日於花蓮縣的4家直營myfone門市提供免費手機租借14天的服務。

暫緩催收帳單：針對9月23日前戶籍或帳單地址位於花蓮縣的受災戶，台灣大哥大即日起至10月31日將暫緩催收帳單作業。

免費換補卡：針對9月23日前戶籍或帳單地址位於花蓮縣的受災戶， 9月26日至10月31日於花蓮地區myfone門市提供免費換補卡服務。

