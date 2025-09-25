巨大成國內製造業遭美方暫扣首例 台經院：台廠應儘速落實移工勞權

台經院院長張建一指出，台灣作為開放經濟體，需要國際市場，台灣廠商應儘速檢視對外籍移工勞權的落實，確保符合國際人權規範。（台經院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械涉及移工勞權爭議，成為國內首個因勞權爭議遭美國下扣押令的製造業。而時機正值台美談判貿易協議階段，外界關注巨大案是否是美國談判的新籌碼，台經院院長張建一認為，目前看來應屬個案，但台灣作為開放經濟體，需要國際市場，呼籲台灣廠商應儘速檢視對外籍移工勞權的落實，經濟部也應確保廠商符合國際人權規範。

美國海關暨邊境保護局（CBP）24日宣布暫扣台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械，在台灣製造的自行車、零組件及配件，理由是巨大涉及「強迫勞動」；據悉，巨大勞權爭議地點在國內，對待移工的工作條件涉及超時加班，不符合美國法典第19卷第1307條以及聯合國國際勞工組織（ILO）公平聘雇標準，巨大案也是國內製造業歷史上首次因勞權議題遭美方下查扣令，過去都只有遠洋漁業。

張建一今受訪表示，國內製造業早期也傳出類似爭議，但尚未出現因此就遭美方禁止進口的案例，巨大是上市公司，向來聲譽形象良好，勞權爭議有待釐清與公司說明，但台灣畢竟是開放經濟體，需要國際市場，經濟部立場上應確保國內產業勞權符合國際規範。

張建一指出，回顧中國過去也因新疆棉的人權爭議，而遭歐美人權國家禁止進口，呼籲台灣廠商應趁此機會，儘速檢視對外籍移工勞權的落實。

