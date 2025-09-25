今年上半年南科營業額大幅成長49％

南科產學協會會員大會及大南方AI研發亮點成果暨技術人才交流會、AI 亮點成果技術論壇，25日在成大登場。（成大提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕中華民國南部科學園區產學協會第12屆會員大會，及大南方AI研發亮點成果暨技術人才交流會、AI 亮點成果技術論壇，今（25）日在成功大學旺宏館登場。南科管理局副局長林秀貞致詞指出，2025年上半年南科營業額達新台幣1.38兆元，較去年同期大幅成長49%，營業規模持續擴大。

今天現場展示各會員學校以AI為核心技術的研發成果，並同步舉辦跨校技術媒合會、專題演講及產業論壇等。其中，「AI亮點專題成果展暨技術人才交流會」由成大攜手18所協會會員學校展出近50項研發亮點成果，聚焦AI智慧製造、智慧感測與異常偵測、AI驅動的醫療影像分析、AI雲端管理平台及生成式AI自動化管理系統等前沿主題。

南科產學協會理事長成大校長沈孟儒致詞時從高等教育面臨少子化危機談起，延伸至各行各業正共同面臨人工智慧帶來的衝擊，強調唯有把人工智慧變成如影隨形的好夥伴，才能善用這個工具。

南科管理局副局長林秀貞出席「AI亮點成果技術論壇」，她致詞表示，2025年上半年南科營業額達新台幣1.38兆元，較去年同期大幅成長49%，營業規模持續擴大。隨著產值提升，園區對高階人才的需求亦日益增加。

她強調，南管局自2001年起即與協會密切合作，積極推動人才培訓及產學合作計畫，並透過各項人才與技術交流活動，協助園區企業與學校研發成果及人才有效對接，期盼研發團隊能踴躍展現與分享自身研究成果。南管局也提供研發補助，研發團隊可以透過園區企業提出新興科技應用計畫，歡迎各界把握園區資源運用機會，攜手推動科技創新及產業升級，打造更具國際競爭力的南科產業生態系。

