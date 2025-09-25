台新銀行祭七大優惠 慶台南小北門店開幕

台新新光金慶賀新光三越台南小北門店開幕，台新銀祭出許多優惠。（圖為台新銀行提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕甫於7月完成合併的台新新光金控，對新光三越台南小北門店盛大開幕、獻上賀禮，旗下子公司台新銀行特別規劃七大優惠，開幕期間刷台新卡，最高可享14.8%回饋！

台新銀行將多元支付工具、信用卡優惠優勢導入百貨通路，讓消費者享受有感回饋，而新光三越提供民眾優質的軟、硬體環境，透過雙方持續深化合作，為消費者創造最優質的購物體驗。

台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀表示，台新新光金控服務客戶數逾千萬，銀行子公司也擁有民營銀行中最多的分行網絡，新光三越則是國內百貨零售龍頭，雙方強強合作，透過金融服務與零售場景的結合，可為民眾打造完整的購物與金融生態圈。

此外，台新銀行為歡慶台新金控與新光金控順利合併，以及新光三越台南小北門店開幕雙重喜事，特別加碼再祭出專屬七大好康！持台新新光三越聯名卡，9月26日至28日於小北門店綁定skm pay單筆消費滿8000元，即可獲贈3000點skm points（價值300元，等同於3.75%回饋），加計卡片權益週五至週日消費最高1%（即80點台新Point（信用卡）），以及新光三越店內10%回饋，合計最高可享14.75%優惠。

台新新光金控強調，秉持「認真、創新、永續」的精神，未來將持續發揮集團綜效，結合金融與零售通路資源，打造更多元、更貼心的消費與金融服務。適逢教師節連假期間，邀請民眾前往新光三越台南小北門店，一同感受全新購物氛圍，並享受台新信用卡的超值回饋，與台新新光金控攜手前行。

