鮑爾偏鷹推升美元！新台幣連6黑 即將回測30.5元關卡

鮑爾偏鷹推升美元！新台幣連6黑。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會主席鮑爾偏鷹談話令國際美元持續反彈，加上台股回檔修正，外資熱錢匯出，新台幣兌美元匯率今日收在30.438元、重貶1.17角，匯價連6黑，將再度回測30.5元關卡，成交量15.615億美元。

台股隨美股修正，今日續跌172.88點，收在26023.85點，三大法人合計買超50.5億元。其中，外資賣超1.43億元。

新台幣今日以30.38元、貶值5.9分開出，在外資、投信資金匯出下，收在當日最低價，從上週聯準會公布降息後，新台幣匯價連6日走貶，累計已貶值3.73角。

匯銀主管表示，儘管Fed利率點陣圖顯示今年還會降息2碼，不過鮑爾對降息態度謹慎，後續仍將取決於通膨與就業數據，其中，每週將發布的請領救濟金以及週五將公布的個人消費支出（PCE）物價指數，尤其PCE為Fed偏好的通膨指標，若通膨持續上升，將為美元帶來支撐。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數續漲0.4%、再度逼近98大關，日圓跳水0.52%、韓元重貶0.4%、台幣下跌0.38%、新幣貶值0.29%、人民幣也貶0.07%，主要亞幣全面走低。

