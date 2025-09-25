自由電子報
美方暫扣巨大產品 經長：協處業者並與勞部全面檢視勞權檢驗機制

2025/09/25 16:40

美方暫扣巨大產品，經濟部長龔明鑫強調會代為聯繫美方，讓業者有機會說明。（記者廖家寧攝）美方暫扣巨大產品，經濟部長龔明鑫強調會代為聯繫美方，讓業者有機會說明。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國海關暨邊境保護局（CBP）24日宣布暫扣台灣品牌「捷安特」製造廠巨大機械，在台灣製造的自行車及零組件，理由是巨大涉及「強迫勞動」。對此，經濟部長龔明鑫允諾，經濟部會代業者向美方聯繫，讓業者有機會說明，此外經濟部也會與勞動部跨部會合作加強勞權檢驗機制，普遍性檢視所有產業的情況。

經濟部昨晚說明，CBP調查懷疑巨大公司涉及強迫勞動，將與勞動部合作，協助該公司儘速解決其可能涉及的強迫勞動議題，以利CBP儘早撤銷暫扣令。

龔明鑫今下午主持經濟部第1510次業務會報，會前受訪說明具體上如何協處巨大個案，龔明鑫指出，巨大有向貿易署長劉威廉聯絡，研判有說明的必要，經濟部會代為聯繫美方，讓業者有機會說明。

至於是否會與勞動部跨部會合作加強勞權的檢驗機制，也是確保台灣廠商避免捲入勞權爭議？龔明鑫表示，事發後就與勞動部溝通，將來有類似的案子會與勞動部合作來協助企業，巨大勞權案發生後已與勞動部長洪申翰溝通，未來將「普遍性檢視所有產業情況」，不會單純當個案處理，而是和勞動部跨部會合作，確保在生產過程中保障員工安全。

另行政院2020年底公布台灣首部企業與人權國家行動計畫，經濟部曾承諾2024年底前公布更新版本，但至今尚未更新，是否會如期更新？對此，龔明鑫表示，尚須了解進度。

