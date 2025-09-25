臉書悄悄拔二個「實用功能」！網友狂罵：越來越難用

不少網友抱怨臉書原來擁有的部分功能遭移除，越來越難用。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕社群平台臉書擁有大量用戶，近日卻有不少網友抱怨臉書原來擁有的功能遭移除，「越來越難用」，其中被提到最多的，就是原有的社群「搜尋貼文」功能，以及在首頁原先可以選擇貼文「排序功能」全部被拔掉。

不少網友表示，原本臉書擁有「搜尋貼文」功能，可以透過關鍵字精準搜尋到特定貼文，然而這項功能在手機版近日已經遭到移除；本報記者實測，這項功能目前還存在於電腦版中。

請繼續往下閱讀...

對此，不少網友抱怨：「臉書的搜尋越來越難用了」、「社團裡面貼文排序功能不見了」、「社團要買東西超難買」、「夭壽 現在超難用的，想找東西、買東西，都好難用」、「有辦法改回原本的貼文搜尋？」、「逼人刪除臉書嗎？」

另外，也有不少網友抱怨，原先在臉書可以選擇貼文「排序功能」，可以調整為最新貼文或是預設的推薦排序，現在一拔除開功能後，「完全看不到最新貼文」。

對此，作家謝知橋日前也發文談到此問題，他表示，直接在網址列輸入「 fb.com/search?q=○○」（○○改成想搜尋的關鍵字），看來這個功能還在，只是介面被藏起來而已，不曉得什麼時候會消失，且用且珍惜。

另外想限縮特定發文者，就把網址改成「fb.com/profile/"個人頁面代碼"/search?q= 後面接關鍵字」個人頁面代碼就是進到主頁後網址上面那串，例如想要在黃國昌的發文中搜尋經典的「貪污就去坐牢」，在網址列輸入「 fb.com/profile/kcfor2016/search?q=貪污就去坐牢」就會看到了。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法