機器人、工業機械也難逃232條款 專家曝「對台影響」

美國商務部宣布擴大232條款範圍，將機器人、工業機械與醫藥用品納入其中。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕正當全球關注美國是否會對台灣半導體祭出高關稅之際，美國商務部再宣布擴大232條款範圍，將機器人、工業機械與醫藥用品納入其中。對此，台經院分析，即便美國真的對機器人課徵高關稅，對台灣產業的直接衝擊可能「不如外界想像的大」。

對此，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，評估關稅影響需從生產國與消費國兩端來看，而無論在哪一端，台灣和美國都不是主角。

據報導，孫明德指出，美國在機器人研發上很強，但實際應用上卻相對落後，在全球僅排名第九。這背後有兩大原因，包括美國政府對機器人產業的補助力道，不如半導體等其他產業，其次美國強勢的工會組織也會反對企業大規模導入機器人。

從生產面來看，全球最大的機器人生產國是日本，但最大的應用市場是韓國、中國。專家認為，倘若美國真的揮舞關稅大刀，日本將會首當其衝，而非台灣，影響台灣最大的依然還是232條款中的半導體。

雖然對機器人課關稅，對台灣的直接威脅不大，但對於台灣機械產業也是形成真實挑戰，因為機械是「工業之母」，其價值取決於賣給誰應用。倘若台廠只是將產品賣給傳統的工具機、紡織或食品加工業，將很難與中國的低價產品競爭。

分析師認為，台灣機械產業的機會在於轉型升級，若能成功切入AI、無人機，甚至是未來的機器人供應鏈等高端利基市場，前景非常看好。

