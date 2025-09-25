中捷招募控制工程師 月薪上看5萬8千元

台中捷運招募控制工程師。（中捷公司提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運公司睽違4年再次公開招募控制工程師，為行控中心注入新血，月薪上看5萬8千元，報名時間自即日至10月3日下午5時止。

中捷公司表示，此次招募控制工程師職缺為正取2名、備取8名，錄取並受訓後，將分發至堪稱「捷運大腦」的行控中心，負責列車運轉安全、指揮調度和緊急應變等任務。研究所碩士畢業者無須工作經驗即可報名，大學畢業具備相關工作經驗亦可報名，每月薪資5萬8千元起，是對軌道系統運轉與列車調度充滿熱情者展現專業、實現理想的絕佳機會。

中捷公司說明，一律採網路報名，報名期間為即日起至10月3日下午5時止，請至甄試網站完成報名程序。甄試方式包括筆試與面試，甄試資格條件、筆試測驗科目及甄試相關規定，請至甄試網站查詢，並詳閱甄試簡章。

中捷公司強調，中捷為台中市政府百分之百持股之公營事業，提供具公平性與激勵性的薪酬與福利制度。

