有內幕？美扣捷安特製造商「巨大」產品 外媒分析稱罕見且時機敏感

巨大公司遭美國海關下達扣押禁令。示意圖。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕巨大機械以台灣自行車品牌「捷安特」行銷全球，更被譽為「台灣之光」，但美國海關暨邊境保護局（CBP）24日以「強迫勞動」為由，禁止並扣押巨大在台灣製造的自行車及零組件。外媒分析，這起「裁定」相當罕見，且這起事件發生，正值美台仍在進行貿易磋商之際，時機點上相當敏感。

《紐約時報》等外媒報導，巨大是全球最大自行車製造商，產品廣泛銷售至各國沃爾瑪（Walmart）等大型零售通路及獨立單車店，在全球設有台灣1座、中國5座工廠，歐洲及越南也有生產基地，員工總數超過1.3萬人。

請繼續往下閱讀...

但CBP指控，巨大存在5項國際勞工組織（ILO）定義的強迫勞動指標，包括濫用弱勢地位、惡劣工作及生活條件、債務束縛、扣留薪資，以及過度加班等，使得該公司能以低於美國自行車製造商的價格競爭，獲取「數百萬美元不當利潤」，因此針對在台製造的自行車與零配件立即實施「暫緩放行令」。

《Bicycle Retailer》報導表示，這起「裁定」相當罕見，例如2024年僅出現1次案例，涉及自多明尼加共和國進口的金屬擠壓製品。

而這起事件的發生點正值台美關稅持續談判之際。《紐約時報》報導，CBP下達禁令正值美台關係緊張之際，兩國之間的貿易談判已經拖延數個月，且近期川普政府正考慮對半導體課徵關稅，並且可能對科技政策做出其他變革，而這可能在經濟上衝擊台灣，因為台灣生產了全球絕大多數的先進晶片。

《彭博》也同樣提到，這次爭端發生之際，台灣正與美方持續進行貿易談判。川普日前還表示，他將「很快」對進口半導體徵收關稅，此舉可能威脅到台灣製造的關鍵產品及其經濟。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法